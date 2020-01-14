Появилось видео момента страшной аварии на Ленинградском мосту в Омске

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:22:03+03:00

В результате лобового столкновения микроавтобуса и легковушки погиб человек [видео]

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Практически необъяснимое ДТП случилось сегодня, 14 января, утром на Ленинградском мосту. На полупустой дороге лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Рено» и ВАЗ.

Очевидцы выложили видео аварии в соцсети. На записи видно: удар был такой силы, что легковушку отбросило на соседнюю полосу. Водитель этой машины от полученных травм скончался на месте.

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

Водителя легковушки спасатели вырезали из салона.Фото: Госавтоинспекция

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/754546" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария в Омске.Видео: "Инцидент Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU