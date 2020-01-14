Появилось видео момента страшной аварии на Ленинградском мосту в Омске
В результате лобового столкновения микроавтобуса и легковушки погиб человек [видео]
Фото: скриншот с видео ("Инцидент Омск")
Изменить размер текста:
Практически необъяснимое ДТП случилось сегодня, 14 января, утром на Ленинградском мосту. На полупустой дороге лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Рено» и ВАЗ.
Очевидцы выложили видео аварии в соцсети. На записи видно: удар был такой силы, что легковушку отбросило на соседнюю полосу. Водитель этой машины от полученных травм скончался на месте.
В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.
Водителя легковушки спасатели вырезали из салона.Фото: Госавтоинспекция
Смертельная авария в Омске.Видео: "Инцидент Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU