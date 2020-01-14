Страшное ДТП «ВАЗ» с микроавтобусом в Омске: есть погибшие
Ужасное ДТП произошло рано утром в Омске. У Ленинградского моста столкнулись «ВАЗ» и микроавтобус «Рено». Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло. Машины разбросало по дороге. Детали от авто разбросало на десятки метров.
Не обошлось и без жертв. Водителя легковушки спасателям пришлось вырезать из салона. Машину разрезали на части. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, мужчина скончался в карете скорой помощи. Врачи не смогли спасти ему жизнь.
Из-за аварии утром на Ленинградском мосту образовалась пробка. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку и выясняют, кто же был виновником этой страшной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU