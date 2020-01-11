Соседи - о школьнице из Омска, убившей мать с бойфрендом: До этой истории ничего плохого за ней не было

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:05:53+03:00

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"Комсомолка" узнала подробности жизни семьи, где случилась беда. Напомним, что 15-летняя Люда Романова вместе со своим парнем жестоко расправилась с мамой. Все случилось накануне Нового года, когда женщина вернулась с вахты домой. Из-за проблем с учебой она требовала от Люды расстаться с 18-летним Лешей Ваниным. Однако в тот день она застала его в постели с девочкой. Она и бойфренд напали на мать с ножом и молотком, когда женщина стала выгонять парня из квартиры.

Самое интересное, что соседи отзываются о школьнице положительно.

- До всей этой истории я бы и слова плохого не сказала про девочку. Она постоянно гуляла с их пуделем. Я и подумать не могла, что у нее какая-то там безумная любовь. Мне казалось, она еще совсем ребенок, выглядит лет на 12, - рассказала "Комсомолке" соседка.

Напомним, трагедия произошла в одном из домов в городке Нефтяников. 18-летний Алексей Ванин напал с ножом на мать девушки. Женщина потребовала от них расстаться, когда у Люды начались проблемы с учебой. Скандал на этой почве обернулся убийством. Елене Романовой нанесли 30 ножевых ранений и многочисленные травмы головы. Ей их нанесла молотком дочь, которая помогла парню расправиться со своей матерью. У Ванина своя версия случившегося. Он уверяет следователей, что это Романова первая бросилась с ножом, а он защищался.

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В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU