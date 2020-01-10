2020-01-10T07:18:59+03:00
Происшествия

«Тетя, приезжай - дома все в крови»: Стали известны первые слова омской школьницы, убившей мать с парнем

После убийства девочка позвонила своей крестной
Станислав МУХИН
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Парочка расправилась с женщиной.Парочка расправилась с женщиной.Фото: ВКонтакте
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Появились подробности страшной расправы омской школьницы над своей матерью. 15-летняя девочка убила ее вместе с парнем из-за того, что женщина была против их романа. Оказывается, после расправы Люда Романова сразу же позвонила подруге матери - она же была крестной школьницы.

- Тетя Наташа, приезжайте, у нас тут все в крови... - прокричала девочка в трубку.

Выяснить подробности случившегося по телефону подруга семьи не смогла. К моменту ее приезда в квартире уже работала скорая. Ее вызвали соседи, услышавшие шум борьбы дома у Романовых. 43-летняя мама девочки Елена Романова скончалась в больнице.

Напомним, драма разыгралась в одной из квартир на улице Бородина. 18-летний Алексей Ванин набросился с ножом на мать своей возлюбленной. Изначально она не возражала против отношений Алексея с дочерью. Он даже жил наездами в их квартире. Но когда у Люды начались проблемы с учебой, женщина потребовала их расстаться. Очередная ссора на этой почве закончилась убийством. У Елены Романовой найдут 30 ножевых ранений и многочисленные травмы головы. Ей их нанесла 15-летняя дочь, которая помогла парню расправиться со своей матерью. Алексей Ванин настаивает, что это мать подруги первая бросилась с ножом.

В Омске 15-летняя школьница вместе с любовником убила свою мать, коммерческий транспорт теперь нельзя парковать во дворах жилых домов, «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

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ИСТОЧНИК KP.RU

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