«Схватила меня за уши и стащила на пол»: Омич, вместе с 15-летней возлюбленной убивший дочь, рассказал подробности

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:28:21+03:00

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Напомним, трагедия в общежитии на окраине Омска разыгралась в ночь на 31 декабря. 43-летняя владелица одной из квартир вернулась домой раньше срока и застала свою 15-летнюю дочь в объятиях 18-летнего парня. Женщина, которая и раньше была против воздыхателя девочки, возмутилась и начала его прогонять.

Парочка в свою очередь напала на нее с ножом и молотком и буквально забила ее насмерть. Потерпевшую на скорой увезли в БСМП-1. Медики диагностировали чудовищные травмы - в частности в пациентки был проломлен череп и проколото легкое. Кроме того, у нее был шок от кровопотери. Спасти ее не удалось.

А на допросе Алексей Ванин (имя и фамилия изменены) рассказал свою версию убийства и заявил следователям, что он якобы защищался.

– Диван у нас с краю стоит, – говорит Алексей. – Она меня схватила за уши и давай тянуть. Стянула на пол. Потом начались крики на меня. Я лежал, пытался встать. Она начала на меня орать, махать руками - не сильно бить, просто размахивать руками. Я пытался приподняться, защищался и дал ей в лицо. Она возмутилась, ахнула. Крови у нее не было, я, по крайней мере, не видел. Она пошла на кухню и, когда возвращалась, у нее в руках уже был нож. В левой руке у нее был нож, она держала его перед собой. Я схватился за ее руку и пытался сделать что-нибудь с кистью, чтобы нож у нее выпал. Нож так и не выпал.

На время следствия парочку убийц поместили в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753697" frameborder="0"></iframe> В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

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ИСТОЧНИК KP.RU