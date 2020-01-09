Роспотребнадзор: За прошлые сутки омичи более 300 раз пожаловались на выбросы

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:58:20+03:00

А в МЧС ситуацию с вонью в городе объяснили штилем

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Своеобразный рождественский «подарок» сделали омичам местные промышленные предприятия. Город снова накрыло едким туманом из выбросов. Особенно остро химическая вонь чувствовалась в Нефтяниках и на Левом берегу. С вечера 7 января в Центр экологического мониторинга поступило более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха.

В региональном ГУ МЧС объяснили, что положение дел ухудшилось штилем. Из-за отсутствия ветра ядовитые вещества в атмосфере пока не относит от города. Поэтому местным жителям рекомендовали воздержаться от прогулок на «свежем» воздухе.

А в Роспотребнадзоре заверили, что ночью, после поступления жалоб, передвижная эколаборатория незамедлительно выехала в Советский округ, чтобы взять пробы воздуха.

– Результаты замеров эколаборатории показали превышения этилбензола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК), – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на ул. 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК).

Чиновники по традиции отчитались, что ситуация находится под контролем, а данные переданы в Росприроднадзор. Только вот на этом, как правило, все и заканчивается. Простым омичам от того, что в воздухе, которым они дышат, нашли очередное вредное вещество, легче не становится. Вероятно, ситуация с бесконечными поисками реального виновника выбросов этилмеркаптана, которую жители Омска наблюдают последние несколько лет, повторится и в этом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU