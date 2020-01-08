Омичи снова жалуются на удушье из-за выбросов

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:12:07+03:00

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В очередной раз жители Омска жалуются на выбросы в атмосферу. Социальные сети завалены жалобами. С утра жители многих районов почувствовали неприятный запах. По сообщениям омичей, в воздухе пахнет то ли газом, то ли аммиаком. С утра 8 января все социальные сети пестрят сообщениями о выбросах. Кто-то даже говорит, что из-за них заметил в воздухе туман.

- Нефтяники: 6-30 утра, густой туман и запах канализации. Просто ужас. Когда это закончится??? - пишет один омич.

- Нас опять травят. Выброс, по запаху как газ. Звонила в аварийную службу, сказали, мол, закройте окна и не выходите из дома, - жалуется другой житель.

- На Левом берегу нечем дышать! Ужасный запах сероводорода! - говорится в еще одной жалобе.

Комментариев от властей пока не поступало. Омичи в комментариях гадают, какое предприятие может быть источником выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU