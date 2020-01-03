Родные погибшего омича, обвинившего Росгвардию в подбросе наркотиков, проведут митинг в его поддержку

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:28:37+03:00

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В Омске пройдет митинг в поддержку Дмитрия Федорова, который обвинил росгвардейцев в подбросе наркотиков. Через несколько дней тело парня найдут на рельсах. Семья Димы не верит в суицид. Они уверены, что силовики хотели подставить молодого человека. В своих аргументах они указывают на массу процессуальных и следственных нарушений при возбуждении уголовного дела на Федорова.

Для максимальной огласки этой истории семья парня намерена провести митинг в Омске. По их словам, они уже получили разрешение от мэрии. Митинг пройдет 4 января в 14 часов.

- Мы просим вас прийти на площадку у трамвайной остановки «Улица Лизы Чайкиной» через дорогу от здания, расположенного по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 186, 4 января в 14 часов, чтобы выразить свой протест против того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли нарушать закон, скрывая доказательства, противоречащие официальной версии следствия, - говорится в обращении к омичам.

Напомним, что Дмитрия Федорова остановили несколько сотрудников Росгвардии на улице Химиков. По словам самого омича, во время досмотра один из них своей рукой вытащил из кармана парня несколько свертков с наркотиком. Федоров уверяет, что их ему подкинули сами силовик. Он разместил в соцсетях видео, где заявил о подбросе ему Росгвардией наркотиков. Через несколько дней тело сибиряка обнаружили на железнодорожных путях. Родные Димы обвиняют полицию в беспределе и собираются доказать невиновность Федорова. Силовики же разместили видео досмотра, на котором Дмитрий признает: наркотики его. Близкие считают, что на него просто надавили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752069" frameborder="0"></iframe> Видеообращение омича, заявившего, что ему подбросили наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU