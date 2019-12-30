Понятая по делу омича Димы Федорова о подбросе наркотиков оказалась родственницей следователя

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-30T12:49:02+03:00

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Несколько дней дело Дмитрия Федорова обсуждают все СМИ. 25-летний омич разместил в соцсетях видео с обвинениями сотрудников Росгвардии в подбросе ему наркотиков. Через неделю тело Димы обнаружили на рельсах. Родные парня пытаются доказать сфабрикованность уголовного дела и уверены: его смерть была не случайна. В качестве аргументов они приводят многочисленные правовые нарушения во время следственных действий. Заявили близкие погибшего омича, что обыски в квартире молодого человека проводились лишь на бумаге.

Обратили они внимание и на то, что понятая, которая была на досмотре Федорова, является родственницей следователя. Такой вывод они сделали на основе анализа фотографий со страниц соцсетей обеих женщин.

- Вот вы говорите, что наличие родственных связей между следователем и понятой ничего не доказывает. Но я вам говорю, что вы невнимательно читали статью 60 УПК РФ, в которой достаточно ясно постулируется, что понятой- это не заинтересованное лицо. Никаких теть, дядь, племянников в данном деле фигурировать не должно, - написали близкие Димы в соцсетях.

Отметим, что после размещения в соцсетях видео, где Дмитрий Федоров заявил о подбросе ему Росгвардией наркотиков, его нашли мертвым. Тело 25-летнего парня обнаружили на железнодорожных путях. Родные омича не верят в суицид и несчастный случай. Они обвиняют полицию в беспределе и собираются доказать невиновность Федорова. Силовики же разместили видео досмотра парня, на котором он сознается в том, что наркотики его. Близкие омича объяснили это так: Диму просто запугали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752069" frameborder="0"></iframe> Видеообращение омича, заявившего, что ему подбросили наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU