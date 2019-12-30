2019-12-30T15:33:34+03:00
Общество

Родные омича, обвинившего силовиков в подбросе наркотиков, объяснили, почему он сознался на видео

Близкий Дмитрия Федоров заявили: на парня надавили
Станислав МУХИН
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Дмитрий планировал скорую свадьбу с любимой девушкой.Дмитрий планировал скорую свадьбу с любимой девушкой.Фото: ВКонтакте
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Не утихают страсти вокруг «дела Дмитрия Федорова». 25-летний омич обвинил силовиков в том, что при задержании ему подбросили наркотики. Главное доказательство вины парня сейчас - видео силовиков, на котором во время досмотра он признается: наркотики принадлежат ему. После таинственной смерти парня его семья пытается доказать невиновность Дмитрия. Вот как они объясняют его признание на ролике полиции.

- Со слов Дмитрия мы знаем о том, что сотрудники предлагали условное наказание в обмен на признательные показания. Мол, отделаешься легко, если не будешь валять дурака.

Поэтому на видео личного досмотра Дмитрий дает признательные показания, и в этом была его ошибка. Но никто не знает как мы вели бы себя в подобной ситуации. На человека можно надавить, используя манипулятивные приемы, угрозы, шантаж и запугивание, - заявили близкие погибшего Дмитрия Федорова. - Нельзя винить беззащитного парня, который никогда до этого не находился в подобной ситуации, за то, что он дал слабину и пошел на условия сотрудников полиции. Но, к сожалению, сейчас данное видео некоторые воспринимают как доказательство вины Дмитрия.

Напомним, в середине декабря Федорова задержали в Нефтяниках по обвинению в закладке наркотиков. Позже он выложил в соцсетях ролик, в котором заявил: свертки ему подбросили сотрудники Росгвардии. А примерно через неделю мертвого парня, направлявшегося на встречу с адвокатом, обнаружат на рельсах. После общественного резонанса омская полиция проведет брифинг и разместит видео досмотра парня, на котором он сознается в распространении наркотиков. Семья Федорова считает, что на него просто надавили. Некоторые СМИ уже назвали эту историю "делом омского Голунова".

Задержание омича, заявлявшего, что ему подбросили наркотики.

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Загадочная смерть 25-летнего омича Дмитрия Федорова активно обсуждается в социальных сетях. Все началось еще 15 декабря. К парню, по его словам, подошли сотрудники Росгвардии. Заявили, что подозревают его в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у омича в карманах нашли несколько свертков. Он утверждал (Далее...)В ТЕМУ

Опубликовано видео досмотра погибшего Дмитрия Федорова, которого СМИ назвали «омским Иваном Голуновым»

На записи видно, как из кармана задержанного достают пять свертков, при этом Федоров поясняет, что это наркотики, которые он купил для дальнейшего распространения мелкими партиями. Впрочем, пока даже у следствия (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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