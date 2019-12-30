2019-12-30T06:45:06+03:00
Общество

«Попытки доказать мою невиновность - барахтанье впустую»: Появилось новое видео с омичом, обвинившим полицию в подбросе наркотиков

"Дело Дмитрия Федорова" обсуждают все больше
Станислав МУХИН
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Дмитрий планировал свадьбу.Дмитрий планировал свадьбу.Фото: ВКонтакте
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Появилось видео с Дмитрием Федоровым за 6 дней до его смерти. Того самого парня, который обвинил полицию в подбросе наркотиков. Ролик он записал в соцсетях, а через 9 дней его нашли мертвым на рельсах. На новом видео парень вместе с адвокатом едет в отдел полиции для проведения следственных действий. Федоров выглядит подавленным. Почему, об этом он говорит сам.

- Все эти дни, что я пытаюсь с адвокатом собрать доказательства своей невиновности, я больше понимаю: мы барахтаемся впустую. Если бы в нашей ситуации была бы хоть малейшая надежда на честный суд - это имело бы смысл или вес. Но такой надежды нет. И я из-за этого все больше и больше впадаю в отчаяние, - говорит на записи от 20 декабря Дмитрий Федоров.

Через 6 дней вечером омича найдут мертвым на железнодорожных путях. Родные не верят в несчастный случай или суицид. Напомним, что 15 декабря Дмитрия Федорова задержали на улице Химиков по подозрению в наркотиках. А 18 декабря парень разместил в соцсетях видео, на котором заявил, что сотрудник Росгвардии залез своей рукой в его карман и вытащил оттуда свертки с солью. Федоров уверяет, что пакетики ему подбросили. Через 8 дней тело парня нашли на рельсах - его сбила электричка. Позже полиция разместит видео досмотра парня, на котором он все же сознается: наркотики его. Многие СМИ уже назвали эту историю "делом омского Голунова". Близкие омича активно пытаются доказать его невиновность через соцсети.

Задержание омича, заявлявшего, что ему подбросили наркотики.

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Загадочная смерть 25-летнего омича Дмитрия Федорова активно обсуждается в социальных сетях. Все началось еще 15 декабря. К парню, по его словам, подошли сотрудники Росгвардии. Заявили, что подозревают его в распространении наркотиков. Во время личного досмотра у омича в карманах нашли несколько свертков. Он утверждал (Далее...)

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На записи видно, как из кармана задержанного достают пять свертков, при этом Федоров поясняет, что это наркотики, которые он купил для дальнейшего распространения мелкими партиями. Впрочем, пока даже у следствия (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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