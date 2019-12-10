Полицейский, сбивший в Омске подростка на переходе, ответил, почему сам не вызвал скорую
Лейтенант полиции, сначала заявивший, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте, теперь признает свою вину. Получила продолжение история с воскресным ДТП в городке Нефтяников. Там сотрудник полиции на пешеходном переходе по улице 22 Апреля сбил 15-летнего Сашу Кравченко. Как рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" мама пострадавшего подростка, водитель "Лады" вышел на связь.
- Водитель вчера позвонил, представился. Очень сильно извинялся за то, что натворил, - рассказала мама Саши.
Полицейский также признал свою вину и сообщил, что готов оплатить лечение ребенка. Тем временем, Саше предстоит операция на ноге. Сейчас мальчик находится в больнице. Родителям подростка он сказал, что сам не вызвал скорую, потому что испугался и был в шоке.
В Омске полицейский сбил парня на переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU