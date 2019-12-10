Полицейский, сбивший в Омске подростка на переходе, ответил, почему сам не вызвал скорую

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-10T10:45:18+03:00

Лейтенант полиции, сначала заявивший, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте, теперь признает свою вину. Фото: ВКонтакте

Лейтенант уже признал свою вину, и заявил о готовности компенсировать стоимость лечения Саши

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Лейтенант полиции, сначала заявивший, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте, теперь признает свою вину. Получила продолжение история с воскресным ДТП в городке Нефтяников. Там сотрудник полиции на пешеходном переходе по улице 22 Апреля сбил 15-летнего Сашу Кравченко. Как рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" мама пострадавшего подростка, водитель "Лады" вышел на связь.

- Водитель вчера позвонил, представился. Очень сильно извинялся за то, что натворил, - рассказала мама Саши.

Полицейский также признал свою вину и сообщил, что готов оплатить лечение ребенка. Тем временем, Саше предстоит операция на ноге. Сейчас мальчик находится в больнице. Родителям подростка он сказал, что сам не вызвал скорую, потому что испугался и был в шоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/748489" frameborder="0"></iframe> В Омске полицейский сбил парня на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU