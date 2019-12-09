«Все по-прежнему завалено костями»: Калачинский депутат опроверг заявления властей о ликвидации опасного скотомогильника
На днях тревогу забил калачинский депутат Виталий Поддубиков. Он снял на видео незаконный скотомогильник, расположенный всего в нескольких сотнях метров от деревни Ковалево. Выяснилось, что около 10 лет местное предприятие по забою животных сваливало туда кости и другие части туш. Кроме того, в озеро сливали кровь.
Местных жителей тревожит, что такая незаконная свалка может стать причиной распространения заболеваний – ведь трупный яд может попасть в грунтовые воды.
В Государственной ветслужбе факт обнаружения свалки подтвердили, но заверили, что никаких опасных инфекций в отходах не обнаружили. Также отчитались, что свалка убрана и место продезинфицировано.
– Лишь одно место из всего громадного объекта в Ковалево накрыли грунтом и показывают всем, как идеально вычищенное, – рассказывает Виталий Поддубиков. – Все остальное также, как и было, завалено костями. Ни проливки и дезинфекции, в грунте – кости и шкуры. Два метра влево – видим на фото ту же траншею и в ней кости. Такие траншеи здесь повсюду. Еще один КамАЗ земли вывалили в свежеподготовленную траншею, видимо, чтобы показать работу.
Активист требует вывезти из скотомогильника все останки крупного рогатого скота, обеззаразить все прилегающие территории и привлечь всех виновных к ответственности.
Фото: Виталий Поддубиков
Фото: Виталий Поддубиков
Калачинский скотомогильник.
ИСТОЧНИК KP.RU