Ветврачи прокомментировали несанкционированный скотомогильник в Калачинске

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-06T11:55:32+03:00

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Мы писали о несанкционированном скотомогильнике под Калачинском. Местные жители жаловались, что предприниматели сваливают биологические отходы прямо в канаву на окраине одного из поселков. Здесь можно было найти рога, копыта, шкуру животных и даже кровь. После публикации информации в прессе проверку провели в Государственной ветеринарной службе.

Ветврачи выяснили, что к сбросу отходов причастно предприятие, занимающееся убоем сельскохозяйственных животных. Забор проб показал, что никаких опасных инфекций в отходах не обнаружено. Тем не менее, виновников пообещали привлечь к административной ответственности.

- В настоящее время обнаруженные биологические отходы убраны и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ. На месте обнаружения проведена дезинфекция, - рассказали в Государственной ветеринарной службе.

Калачинский скотомогильник.

ИСТОЧНИК KP.RU