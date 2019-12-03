«Сваливают прямо в канаву головы скота, жир и кровь»: Омич просит объявить ЧС в Калачинске

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-03T13:20:52+03:00

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На проблему рядом с Ивановским сельским поселением Калачинска обратил внимание один из жителей. Там пустырь на окраине превратили в схрон для останков крупного рогатого скота. Прямо в канаву сваливают кости животных, черепа, шкуры, а также сливают кровь и жир. Местные жители бьют тревогу и переживают, как бы это не спровоцировала эпидемию. С места несанкционированной свалки отходов животных появилось видео.

- Местная компания, которая занимается мясными продуктами, сбрасывает кости на открытый грунт и сливает кровь прямо вдоль федеральной трассы. Все это потом разносят по округе собаки, - утверждает на видео местный житель.

По его словам местные власти бездействуют и ситуация настолько серьезно, что пора бы уже объявлять режим ЧС.

Калачинский скотомогильник.

ИСТОЧНИК KP.RU