2019-12-03T13:20:52+03:00
Общество

«Сваливают прямо в канаву головы скота, жир и кровь»: Омич просит объявить ЧС в Калачинске

Там неизвестные сбрасывают останки крупного рогатого скота
Станислав МУХИН
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В канаву сливают все подряд.В канаву сливают все подряд.Фото: ВКонтакте
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На проблему рядом с Ивановским сельским поселением Калачинска обратил внимание один из жителей. Там пустырь на окраине превратили в схрон для останков крупного рогатого скота. Прямо в канаву сваливают кости животных, черепа, шкуры, а также сливают кровь и жир. Местные жители бьют тревогу и переживают, как бы это не спровоцировала эпидемию. С места несанкционированной свалки отходов животных появилось видео.

- Местная компания, которая занимается мясными продуктами, сбрасывает кости на открытый грунт и сливает кровь прямо вдоль федеральной трассы. Все это потом разносят по округе собаки, - утверждает на видео местный житель.

По его словам местные власти бездействуют и ситуация настолько серьезно, что пора бы уже объявлять режим ЧС.

Калачинский скотомогильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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