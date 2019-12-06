Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-06T12:35:47+03:00

Об этом он сообщил сам

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Главный храмостроитель Омской области бывший губернатор Леонид Полежаев получил письмо из Московской патриархии. Об этом он сам рассказал на сайте Фонда Духовное наследие. Непонятно, ответное это было письмо или же переписку начали в Московской патриархии. Однако ситуацию с восстановлением Собора Святого Илии в Омске там оценили очень осторожно.

- Строительство и восстановление храмов - дело богоугодное, а храмоздатели в некотором роде уподобляются святому праведному Иосифу Аримофейскому, который приобрел пещеру для погребения Спасителя, ставшую местом Воскресения Господа и прообразом христианского храма, - говорится в письме.

По словам Полежаева, Епископ Воскресенский дал понять, что "Господь ниспошлет в деле возрождения храма Свое благословение". Сам же экс-губернатор недавно взывал к совести омичей.

Отметим, что ситуация с восстановлением храма в Омске неоднозначная. Если верить итогам социальных опросов, почти 65% горожан против.

ИСТОЧНИК KP.RU