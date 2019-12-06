2019-12-06T12:35:47+03:00
Общество

Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы

Об этом он сообщил сам
Станислав МУХИН
Поделиться:
Храм хотят разместить напротив Музтеатра.Храм хотят разместить напротив Музтеатра.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Главный храмостроитель Омской области бывший губернатор Леонид Полежаев получил письмо из Московской патриархии. Об этом он сам рассказал на сайте Фонда Духовное наследие. Непонятно, ответное это было письмо или же переписку начали в Московской патриархии. Однако ситуацию с восстановлением Собора Святого Илии в Омске там оценили очень осторожно.

- Строительство и восстановление храмов - дело богоугодное, а храмоздатели в некотором роде уподобляются святому праведному Иосифу Аримофейскому, который приобрел пещеру для погребения Спасителя, ставшую местом Воскресения Господа и прообразом христианского храма, - говорится в письме.

По словам Полежаева, Епископ Воскресенский дал понять, что "Господь ниспошлет в деле возрождения храма Свое благословение". Сам же экс-губернатор недавно взывал к совести омичей.

Отметим, что ситуация с восстановлением храма в Омске неоднозначная. Если верить итогам социальных опросов, почти 65% горожан против.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич продал украденный снегокат полицейским и пожалел об этом
Омская кадастровая палата 12 декабря проведет всероссийский день приема граждан
Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы
Ветврачи прокомментировали несанкционированный скотомогильник в Калачинске
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Силачи из «СТБ-Охраны» совместно с полицейскими провели акцию для автомобилистов и пешеходов
Половина омичей платит безналичкой в маршрутках
Из-за пьяного водителя школьного автобуса, который вез детей на олимпиаду, завели уголовное дело
В Омске на парковке у Меги водитель маршрутки умер прямо за рулем
Синоптики обещают в Омске ледяной дождь
Между Омском и Тюменью запустят скоростную «Ласточку»
Житель Омской области пытался изнасиловать бывшую сожительницу на глазах у ее отца
«Волшебником может стать каждый»: Омичей просят устроить новогоднее чудо для пациентов хосписа
Омская область побила рекорд по убыли населения в СФО
Омичей научат создавать компьютерные игры и хорошо на этом зарабатывать
ЭР-Телеком подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ
В Омской области фельдшер скорой на бумаге «лечила» свою знакомую, чтобы получить премию
Сотрудник газовой службы взял у омички деньги за придуманную им услугу
Мэрию обязали привести в порядок братскую могилу на площади Восстания в Омске
«Она спешила скорее реализовать свои планы»: Лучшая подруга рассказала о погибшей омской футболистке
В Омске пропал 29-летний молодой человек
«Подбегает девочка лет 12 и просит довезти»: Омич рассказал о новом способе развода
В Омской области из-за шалости 7-классников на уроке один из них попал в больницу
В Омской высотке загорелся лифт: люди на верхних этажах оказались заблокированы от выхода
Омскому черному риэлтору вынесли приговор через 10 лет после его смерти
Пожар на омском нефтезаводе тушили 63 человека на 15 машинах
Россети Сибирь на МФЭС предложили уйти от «джентельменских» соглашений с губернаторами к конкретике