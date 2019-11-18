Полежаев воззвал к совести противников Свято-Ильинского собора в Омске

Очередную попытку атаки предпринял экс-губернатор Леонид Полежаев. Последний год политик живет лишь одним делом - восстановлением храма Святого Илии напротив Музыкального театра. Вот только не все омичи поддержали порыв Леонида Константиновича. Многие жители выступают против, так как считают, что собор, снесенный в 1936 году, в этом месте не нужен и он уничтожит сквер. Социологический опрос на публичных слушаниях, где Леонид Полежаев бился как лев с противниками храма, показал: порыв политика не разделяют 66% горожан.

Правда, для самого автора идеи это, похоже, не аргумент. Главный храмостроитель региона продолжает свою борьбу за право восстановить храм на деньги меценатов уже с сайта своего благотворительного Фонда. Там он периодически взывает к справедливости, истории, а теперь и совести омичей. Очередное негласное обращение Леонида Полежаева к жителям опубликовано на сайте его Фонда. Там он заявил, что проект будущего собора уже полностью готов.

- В соответствии с проектом здание будет возводиться строго на фундаменте утраченного собора, с сохранением параметров архитектуры, внутреннего и внешнего оформления и точного воспроизведения всех элементов декора. Собор будет безукоризненной копией того, что с верой и любовью в сердце возводили наши не такие уж далекие предки...Эхо взрывов не утихает до сих пор для живущих, ищущих ответа на животрепещущие вопросы нашего российского бытия, - высказался Леонид Полежаев на сайте Фонда.

Так же он напомнил: восстановление храма еще в нулевые благословил прошлый Патриарх - Алексий II.

- Мы должны быть совестливы по отношению к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, благословившему всех омичей на восстановление своего храма – храма-небесного покровителя Омска Святого Илии Пророка. Время – самый справедливый судья, и оно вознесет вновь стены старого собора, кто бы и как бы этому не препятствовал.

Леонид Полежаев также заявил, что из-за противников храма мы не оставляем потомкам памятники архитектуры, «сопоставимые с тем, что оставили городу наши предки».