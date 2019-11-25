К отоплению, наконец, подключили замерзавший в морозы дом в Омском районе

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-25T14:50:55+03:00

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Напомним, в селе Новотроицком Омского района закрыли убыточную мазутную котельную. Большинство местных жителей смогли деньги, чтобы перейти на газ. Но один многоквартирный дом на улице Ленина, 3А до недавнего времени оставался без тепла. При этом глава района скрыл эту информацию от руководства региона. Глава регионального минэнерго Вадим Марыгин узнал о ЧП от местного жителя, пришедшего к нему на прием.

Минэнерго и минимущества, которые отвечают за дом, провели в Новотроицком экстренное выездное совещание. Выяснилось, что люди неоднократно жаловались на проблему главе поселения, но в качестве альтернативы им предложили только конвекторы. В первый же день, когда жильцы включили в розетки одновременно все электрообогреватели, в доме чуть не случился пожар – не выдержала старая проводка.

Фото: министерства энергетики и ЖКХ Омской области

В итоге вопрос с подачей тепла в дом удалось решить только после вмешательства главы региона.

– Накануне министр энергетики и ЖКЖ Омской области Вадим Марыгин снова приехал с рабочей поездкой в новотроицкое, чтобы проверить, как выполняются поручения губернатора Александра Буркова, – рассказали «Комсомолке» в региональном минэнерго. – В ходе проверки было установлено, что в подвале дома, расположенного по адресу ул. Ленина 3а, установлено два электрических котла. Оборудование подключили 22 ноября, вечером того же дня тепло было подано в дом. На момент визита Министра в квартирах уже установилась температура, соответствующая СанПиН для жилых помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU