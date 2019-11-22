Экс-министр областного правительства Меренков вышел на своду, проведя в колонии 8 месяцев

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-22T14:00:38+03:00

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Бывший глава областного минимущества Вадим Меренков, которого признали виновным в превышении должностных полномочий, вышел на свободу. В колонии он провел всего 8 месяцев. Правда, до этого он находился в изоляторе еще два года – все это время шло следствие. А еще ранее он два года был в бегах, но потом сам явился к следователю.

– Привыкаю к свободе – из тюрьмы вышел только 19 ноября. Пока даже не знаю, что буду делать дальше. Сперва надо прийти в себя, – сказал экс-чиновник сайту «Город 55».

Напомним, в суде установлен, что Меренков причастен к незаконной продаже по заниженной стоимости 24 участков в Чукреевке общей площадью 5,5 га. Все манипуляции с участками он, будучи заместителем директора депимущества, проводил c 2008 по 2012 годы вместе со своим тогдашним руководителем Юрием Гамбургом.

В марте 2019 года суд признал экс-министра признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Годом ранее он также был признан виновным в халатности и превышении должностных полномочий по двум другим преступлениям. В качестве наказания для бывшего чиновника предусмотрели 4,6 года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU