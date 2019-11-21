В Омской области замерзает школа
Не слишком удачно проходит отопительный сезон в Омской области.
«Комсомолка» ранее писала о школах и нескольких жилых домах, которые мерзли в Марьяновском и Омском районах. В последнем ситуация не разрешилась до сих пор.
И вот стало известно еще об одном случае. На этот раз на севере региона.
– Большеуковский район, село Становка. Становская СОШ. Температура в спортзале близка к отметке 0 градусов, – жалуются в соцсетях местные жители.
По информации комитета по образованию Большеуковского района на данный момент температура в учебных классах в Становской школе составляет 18-22 градуса, температура в спортивном зале – 12-14 градусов. С 18 ноября временно занятия в зале не проводятся. Понижение температуры связывают с усилением морозов и ветра. Отметим, что в планах у комитета замена оконных блоков в данном спортивном зале, что позволит в последующем исключить подобные явления.
ИСТОЧНИК KP.RU