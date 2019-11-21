2019-11-21T13:32:58+03:00
Происшествия

В Омской области замерзает школа

Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
Изменить размер текста:

Не слишком удачно проходит отопительный сезон в Омской области.

«Комсомолка» ранее писала о школах и нескольких жилых домах, которые мерзли в Марьяновском и Омском районах. В последнем ситуация не разрешилась до сих пор.

И вот стало известно еще об одном случае. На этот раз на севере региона.

– Большеуковский район, село Становка. Становская СОШ. Температура в спортзале близка к отметке 0 градусов, – жалуются в соцсетях местные жители.

По информации комитета по образованию Большеуковского района на данный момент температура в учебных классах в Становской школе составляет 18-22 градуса, температура в спортивном зале – 12-14 градусов. С 18 ноября временно занятия в зале не проводятся. Понижение температуры связывают с усилением морозов и ветра. Отметим, что в планах у комитета замена оконных блоков в данном спортивном зале, что позволит в последующем исключить подобные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внимание туристы! Россельхознадзор информирует
В Кадастровой палате омичи могут оформить договор при сделке с недвижимостью
«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счётчиков
Продолжительность жизни омичей в 2020 году увеличится до 67 лет – областное минтруда
Обучение IT-шников началось 18 ноября.
В Омске врачи по ошибке сообщили родным пациентки о ее смерти
Встречаем 2020 по всем правилам
Омички за развал чужой семьи устроили медсестре больницы разборки
Чиновницам омской мэрии, осужденным за взятки, отменили приговор
В Омске прошло первое заседание клуба «Ростелекома» с представителями крупного бизнеса
Омич, которого СМИ «арестовали» за разглашение гостайны, возглавил ростовское УФСИН
При проверке омского транспорта обнаружили 157 нарушений
Омич, занимаясь спортом, уронил себе на голову тяжеленную гирю
В Омске через интернет можно было купить поддельные медсправки и дипломы
В омской мэрии объяснили, почему школьников накормили синим омлетом
В Омской области разбитые дороги отремонтируют по решению суда
«Не укради»: Омичка воровала деньги в храмах и больницах
Чиновников из Омской области, разрешивших незаконно рубить лес, будут судить
Омичка отсудила у страховой почти 2 миллиона за угнанное авто
Игорь Безель (Банк Уралсиб): «Рефинансирование кредитов – удобный способ снизить ежемесячный платеж по кредиту»
С поезда сняли пьяных вахтовиков, ехавших в Омск
Омича, севшего за руль пьяным, оправили в колонию
Высокооплачиваемым IT-шником можно стать в любом возрасте