Чиновницам омской мэрии, осужденным за взятки, отменили приговор

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-21T09:27:53+03:00

Одна из них уже на свободе

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Согласно информации, размещенной на сайте Омского областного суда приговоры всем трем экс-чиновницам омской мэрии Надежде Журовой, Елене Гусевой и Светлане Парадеевой отменен. Журову уже выпустили из колонии, где она провела чуть больше года. Уголовное дело в отношении женщин заново рассмотрят в суде первой инстанции.

Напомним, 25 сентября Центральный районный суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, бывшие сотрудницы городского депимущества в середине 2000-х незаконно продлевали предпринимателям договоры аренды муниципальной земли. А в 2015-2016 году они получили за свои услуги взятку в 3,38 млн рублей.

На суде вину в подделке документов признала только Журова. Гусева и Парадеева заявили, что их оговорила работавшая с ними Фаризана Бережная. Последняя начала сотрудничать со следствием и ее дело выделили в отдельное производство. Впрочем, избежав наказания в тот раз, она попалась на другом случае и все-таки тоже попала в колонию.

В итоге троих чиновниц приговорили к реальным срокам: Журову отправили в колонию на 3 года, Гусеву и Парадееву – на два.

Но получилось, что этот срок они так и не отбыли до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU