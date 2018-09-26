Трех бывших сотрудниц омской мэрии за взятки отправили в колонию

СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-26T11:47:55+03:00

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Сегодня, 26 сентября, вынесли приговор трем сотрудницам омской мэрии. Их признали виновными по статье «Получение должностными лицами взятки в крупном размере, совершенное организованной группой».

- Суд назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 2 до 3 лет с назначением дополнительного наказания в виде лишения права в течение 2 лет 6 месяцев занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, с обысками в горадминистрацию сотрудники Следственного комитета нагрянули 8 сентября 2016 года. Все началось с того, что 66-летнюю сотрудницу департамента имущественных отношений Фаризану Бережную задержали во время получения взятки. Чиновница стала сотрудничать со следствием и сдала своих подельниц - начальницу финансово-информационного управления, главного специалиста управления арендных отношений и начальницу управления землепользования департамента имущественных отношений. Как выяснилось, они действовали по незамысловатой схеме. Когда у предпринимателей, арендовавших землю у города, заканчивался договор, ему предлагали продлить его за вознаграждение. За «услуги» чиновницы получали взятки от 250 до 600 тысяч рублей. Деньги делили между собой.

Роли распределили таким образом - главный специалист управления арендных отношений департамента подготавливала проекты соглашений о продлении срока действия договора аренды земельного участка и после их подписания еще одной сообщницей (начальницей управления землепользования) передавала в региональное управление Росреестра для государственной регистрации. Начальница финансово-информационного управления обеспечивала регистрацию соглашений о продлении срока аренды в программе департамента имущественных отношений администрации Омска АС «Имущество».

В суде установлено, что за год - с 2015 по 2016 годы - чиновницы таким способом получили 3 млн рублей.

Уголовное дело Бережной выделили в отдельное делопроизводство. Заключения в колонии ей удалось избежать. 29 января ее приговорили к штрафу в 2,5 млн рублей, который она должна заплатить в пользу государства.

Накануне определилась судьба и других теперь уже бывших чиновниц мэрии, задействованных в этой истории. Кроме лишения свободы их приговорили еще и к конфискации денежных сумм в размере полученных ими взяток. Женщин взяли под стражу в зале суда. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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