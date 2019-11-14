2019-11-14T14:08:05+03:00
Общество

«Зато дедушка всегда присмотрит»: Ургант высмеял омскую горку из земли с кладбища

А местные чиновники уже извинились перед жителями
Станислав МУХИН
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В грунте виднелись остатки от крестов, оградок и венков.В грунте виднелись остатки от крестов, оградок и венков.Фото: ВКонтакте
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В дикую по своей глупости историю вляпались омские чиновники. Их действия очень хорошо попадают под классическую фразу "хотели как лучше, а получилось - как всегда". При строительстве горки для жителей Красноярки они использовали грунт с кладбища. Омичей возмутило, что в земле видны остатки от крестов с погоста и венков.

После шумихи чиновникам пришлось признать свою неправоту и извиняться перед жителями. Новость о странной горке вышла далеко за пределы Омска. Историю даже обсмеял ведущий Иван Ургант, который в своем шоу собирает публикации в СМИ о всяких глупостях.

- В селе Красноярка Омской области начали строить ледяную горку для детей из земли с кладбища, с крестами, венками и искусственными цветами. Для чего нужна эта идея. Даже если никто из родителей не может пойти с ребенком на горку, то дедушка всегда присмотрит, - пошутил Ургант под смех ведущих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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