2019-11-14T11:15:17+03:00
Общество

«Мы признаем ошибки»: Омские чиновники извинились за горку из земли с кладбища

В ней торчали кресты, оградки и венки
Станислав МУХИН
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Люди заметили в грунте остатки мусора с погоста.Люди заметили в грунте остатки мусора с погоста.Фото: ВКонтакте
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Чиновники Омского района, где появилась нелепая горка, прокомментировали скандальные снимки. Там, напомним, сделали насыпь из земли с кладбища. Когда начался скандал, местные чиновники уверяли: грунт очищен от мусора с погоста. Однако на снимках можно было разглядеть остатки от крестов, оградок и венков.

Позже выяснилось, что это все-таки не горка, а насыпь для будущей лыжной трассы, которые сделают на стадионе "Олимпиец" в селе Красноярка. Но возмущение жителей это не убавило. В итоге главе района пришлось признать ошибку и извиниться перед жителями.

- В этой ситуации мы целиком и полностью находимся на стороне общественности. Люди объективно информацию понимают, - сказал глава Омского района Геннадий Долматов. - Так сложилось, что в насыпь, которую сооружали, попали ритуальные элементы с кладбища — кресты, оградки, венки. Конечно, подобные вещи не допустимы. И мы в этой связи свою реакцию высказали, и с главой поселения мы на эту тему поговорили. Задача стоит это локализовать — убрать абсолютно все. И снять эту проблему. Ошибки мы признаем.

Местные чиновники уже пообещали вывезти грунт с кладбища и все переделать. Здесь появится нормальная лыжная трасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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