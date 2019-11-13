Соцсети: Под Омском детскую горку сделали из земли с кладбища

СЕГОДНЯ 06:51 2019-11-13T06:51:05+03:00

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Дикая по своей глупости ситуация произошла в паре десятков километров от Омска. В селе Красноярка на местном стадионе чиновники отсыпали горку для детей. Правда, позже омичи выяснили, что землю для этого взяли с сельского кладбища. Люди шокированы подходом властей.

- Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты, - негодуют местные жители. - Из мусора с кладбища. Какая экономия средств. Как у человека совести еще хватает?

Сельские чиновники все обвинения отвергают. Говорят, якобы от кладбищенского мусора всю землю очистили и там обычный грунт. Однако на некоторых снимках действительно видны куски оградок, венков и цветов. К нелепой ситуации пришлось подключиться областному правительству. Там виновным уже пригрозили санкциями и штрафами.

- По вопросу использования грунта, загрязненного ритуальными отходами, администрацией поселения направлено письмо лицам, ответственным за возведение земляного вала, с просьбой исключить ритуальные отходы из общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон, - говорится в комментарии омского правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU