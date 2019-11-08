В Омске сняли на видео отъезжающий из Омска кортеж президента
Закончился Форум России и Казахстана в Омске. 7 ноября - стал главным днем. В Омск прилетал Владимир Путин, который выступил на Форуме. Отправился в аэропорт президент ближе к полуночи. Его кортеж, проехавший по Любинскому проспекту, засняли омичи. На кадрах видно, что по городу Владимир Путин передвигался на своем лимузине "Аурус". В котреже было около двух десятков машин.
В Омске Владимир Путин осмотрел выставку "Высокие технологии" в Экспоцентре, а также присутствовал на открытии филиала "Эрмитаж Сибирь".
Отметим, что больших заторов и массовых перекрытий улиц в Омске в связи с визитом президента удалось избежать.
Отъезд кортежа Путина из Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU