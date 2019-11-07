2019-11-07T17:37:22+03:00
Общество

Приземляющийся в Омске самолет с Путиным атаковала стая птиц

Пернатые буквально кружили над бортом № 1 [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сегодня, 7 ноября, в пятом часу вечера в Омск на международный форум России и Казахстана прилетел Владимир Путин. За несколько дней до этого в нашем городе приземлились два военных самолета, которые привезли автомобиль президента и необходимое оборудование.

И вот произошло то, чего омичи ждали несколько месяцев, – самолет с главой страны, наконец, прибыл.

Момент, как борт № 1 заходит на посадку, сняли на видео местные жители. Картина получилась любопытной: самолет буквально окружила стая птиц. Чем воздушное судно привлекло пернатых, остается только гадать.

Самолет Путина угодил в стаю птиц.mp4.Видео: 100 необычных мест Омска и Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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