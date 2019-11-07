Владимир Путин - в Омске: Форумы России и Казахстана приносят хорошую практическую отдачу

СЕГОДНЯ 19:14 2019-11-07T19:14:41+03:00

Владимир Путин в Омске встретился с казахстанским лидером. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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Завершился Межрегиональный Форум сотрудничества России и Казахстана. В этом году он состоялся в Омске. Лидеры двух стран обсудили самые насущные вопросы приграничного сотрудничества и дальнейшее партнерство России и Казахстана.

- Региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, - сказал президент РФ на открытии Форума.

Отдельно Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы сотрудничества в сфере образовании и культурный обмен между странами.

- Российская сторона продолжит оказывать казахстанским партнерам содействие в подготовке преподавателей русского языка. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета, - заверил на Форуме в Омске президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU