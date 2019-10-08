В МЧС прокомментировали ситуацию с горящей в Любино свалкой

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-08T10:12:54+03:00

Несмотря на то, что работа на таких объектах не входит в их обязанности, пожарные уже шесть раз выезжали на место

Изменить размер текста: A A

Жители Любино жалуются в соцсетях, что уже месяц возле их поселка горит свалка. При этом дым сносит на жилые дома, а люди жалуются на ухудшение самочувствия. В региональном МЧС пояснили, что по большому счету им положено заниматься только пожарами в населенных пунктах. Тушение свалок отдано на откуп службам безопасности этих объектов. Несмотря на это пожарные помогают справиться с проблемой и уже шесть раз выезжали на место. Но, как мы помним по относительно недавнему пожару на Кировском полигоне, тушение таких территорий – дело крайне сложное, затратное и небыстрое.

– Сотрудники 53 пожарно-спасательной части по охране р.п. Любинский осуществляли выезд на тушение пожара, – рассказал официальный представитель регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов. – В ходе тушения, совместно с инженерной техникой администрации Любинского городского поселения, удалось локализовать пожар (предотвратить его распространение за пределы полигона ТБО) и осуществить ликвидацию открытого горения. Полностью ликвидировать пожар не представляется возможным из-за залегания мусора на большой глубине (до 5 метров). Всего с момента первого сообщения о возгорании сотрудниками МЧС России осуществлено 6 выездов, общее время работы на пожаре составило 32 часа. Несмотря на все усилия, 7 октября произошло повторное возгорание. Для контроля ситуации и недопущения распространения открытого огня на дежурстве в районе полигона будет находиться пожарный расчет.

Добавим, омичи также жалуются на невыносимый запах гари. Причиной смога, повисшего над городом, может быть, в том числе и масштабный пожар в Любино.

ИСТОЧНИК KP.RU