2019-10-08T08:38:09+03:00
Общество

«Свалка будет гореть, пока сама не потухнет»: Жители Любино в Омской области задыхаются уже месяц

Тем временем ответственные службы якобы отказываются тушить пожар
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_gpФото: vk.com/omsk_gp
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Жители Любино бьют тревогу – уже месяц полыхает свалка на окраине райцентра, при этом тушить ее, судя по всему, никто не собирается.

– Едкий дым проникает в квартиры людей, – говорится в сообщении паблика «Гражданский патруль». – По словам жителей, пожарные тушить ее не собираются, сказали: «Будет гореть, пока сама не потухнет», а МЧС посоветовало обратиться в администрацию. Да только администрация не торопится принимать меры. Это подтвердил наш звонок в министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Сотрудник отдела экологического надзора сообщил, что к ним не поступала информация о свалке, которая уже месяц горит и травит жителей. Мы передали им всю информацию по проблеме и будем следить за развитием ситуации.

Также на днях на вонь жаловались жители Калачинска, где также давно горит свалки. Невозможно дышать и в Омске, который уже второй день окутан густым смогом.

Фото: vk.com/omsk_gp

Фото: vk.com/omsk_gp

ИСТОЧНИК KP.RU

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