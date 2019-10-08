«Свалка будет гореть, пока сама не потухнет»: Жители Любино в Омской области задыхаются уже месяц

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-08T08:38:09+03:00

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Жители Любино бьют тревогу – уже месяц полыхает свалка на окраине райцентра, при этом тушить ее, судя по всему, никто не собирается.

– Едкий дым проникает в квартиры людей, – говорится в сообщении паблика «Гражданский патруль». – По словам жителей, пожарные тушить ее не собираются, сказали: «Будет гореть, пока сама не потухнет», а МЧС посоветовало обратиться в администрацию. Да только администрация не торопится принимать меры. Это подтвердил наш звонок в министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Сотрудник отдела экологического надзора сообщил, что к ним не поступала информация о свалке, которая уже месяц горит и травит жителей. Мы передали им всю информацию по проблеме и будем следить за развитием ситуации.

Также на днях на вонь жаловались жители Калачинска, где также давно горит свалки. Невозможно дышать и в Омске, который уже второй день окутан густым смогом.

Фото: vk.com/omsk_gp

ИСТОЧНИК KP.RU