2019-10-08T05:01:22+03:00
Происшествия

«Эвакуируйте город!»: Омичей напугал густой сизый дым В небе

В минприроды уверяют, что это накоптили дачники, но люди сильно сомневаются
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск»)Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск»)
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Омск уже вторые сутки затянут едкой сизой гарью. Местные жители жалуются на першение в горле, головную боль и обострение бронхо-легочных заболеваний.

В областном минприроды объяснили ситуацию безветренной погодой и аграриями, которые жгут траву, а также дымом от печей частного сектора.

Однако омичи сомневаются в этом, потому что запах кажется им химическим. Кроме того, накануне в паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором заметно, как над северной промзоной буквально клубами поднимается густой смог.

– Где эколаборатория?! – негодует автор записи. – Надо город эвакуировать!

Кстати, министр экологии Илья Лобов посоветовал омичам не открывать окна, когда по прогнозу обещают северный или серерно-западный ветер. Такую же рекомендацию, а также совет меньше бывать на улице дают и медики.

Дым над Омском.Видео прислано в группу Аварийный Омск , (vk.comaomsk/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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