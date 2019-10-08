2019-10-08T09:50:33+03:00
Происшествия

В МЧС прокомментировали сиутацию с едким дымом, окутавшим Омск

Напомним, смог в городе держится уже вторые сутки
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск»)Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск»)
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Омичи массово жалуются на невыносимый запах гари, который стойко держится в городе уже вторые сутки. В областном МЧС сообщили о значительном увеличении количества звонков с жалобами на смог и просьбами разобраться в ситуации.

– Мы ориентируемся на данные минприроды, у которого есть в распоряжении эколаборатория, – рассказал официальный представитель регионального ГУ МЧС Денис Ахрамов. – По всей видимости, смог в Омске держится из-за совокупности нескольких факторов: выбросы промышленных предприятий, выхлопы транспорта и безветренная погода. Кроме того, ситуацию усугубляет пожар на свалке в Любино – дым оттуда также может сносить на город. Также из-за того, что сейчас тепло, очевидно дачники наводят порядок на своих участках и жгут мусор.

– А можно как-то им запретить это делать?

– Нельзя разводить открытый огонь только во время противопожарного режима. Сейчас на территории его нет, так что законодательно запретить людям жечь отходы мы не можем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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