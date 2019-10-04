Путин приедет на международный форум в Омске всего на два часа

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-04T11:30:46+03:00

Ранее ходили слухи, что президент может вообще отказаться от этой поездки

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Уже точно известно, что президенты России и Казахстана все-таки приедут в Омск на международный форум, который запланирован на 7 ноября. Ранее в СМИ муссировалась информация, что Владимир Путин может вообще отказаться от поездки в наш город – якобы в том числе из-за невразумительной истории с ремонтом фасадов по гостевому маршруту.

– В Сочи провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть, – написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По информации «Омск-информа», лидеры государств проведут в Омске буквально пару часов. Седьмого ноября с 14 до 15 часов пройдет пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», а после этого состоится подписание двухсторонних документов. Кроме того, президенты осмотрят выставку в экспоцентре.

Напомним, к предстоящему форуму в Омске начали готовиться заранее. Специально к предстоящему событию решили отремонтировать 169 домов, расположенных вдоль так называемого гостевого мартшрута. На это из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей. Правда, работы идут с перебоями.

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Чиновникам пришлось признать отставание от графика и назвать новый срок сдачи объектов – 1 октября. Главная причина в том, что аукционы выиграли мелкие фирмы. Им не могут дать банковские гарантии, поэтому в администрации не выплачивают им авансы. А оборотных средств, чтобы выполнять работы за свой счет, у них нет.

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Многие омичи в начале лета с воодушевлением обсуждали новость о выделении 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти деньги власти пообещали отремонтировать фасады на 159 многоэтажках, которые находятся вдоль гостевого маршрута. Мимо них 7 ноября будут проезжать президенты Токаев и Путин – в Омске пройдет Российско-Казахстанский форум. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU