2019-10-04T11:30:46+03:00
Общество

Путин приедет на международный форум в Омске всего на два часа

Ранее ходили слухи, что президент может вообще отказаться от этой поездки
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

Уже точно известно, что президенты России и Казахстана все-таки приедут в Омск на международный форум, который запланирован на 7 ноября. Ранее в СМИ муссировалась информация, что Владимир Путин может вообще отказаться от поездки в наш город – якобы в том числе из-за невразумительной истории с ремонтом фасадов по гостевому маршруту.

– В Сочи провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть, – написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По информации «Омск-информа», лидеры государств проведут в Омске буквально пару часов. Седьмого ноября с 14 до 15 часов пройдет пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», а после этого состоится подписание двухсторонних документов. Кроме того, президенты осмотрят выставку в экспоцентре.

Напомним, к предстоящему форуму в Омске начали готовиться заранее. Специально к предстоящему событию решили отремонтировать 169 домов, расположенных вдоль так называемого гостевого мартшрута. На это из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей. Правда, работы идут с перебоями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«К 1 октября почти никто не закончит свои дома»: Подрядчики - о ремонте фасадов по гостевому маршруту Омска

Чиновникам пришлось признать отставание от графика и назвать новый срок сдачи объектов – 1 октября. Главная причина в том, что аукционы выиграли мелкие фирмы. Им не могут дать банковские гарантии, поэтому в администрации не выплачивают им авансы. А оборотных средств, чтобы выполнять работы за свой счет, у них нет.

«Есть ощущение, что не успеем к 1 сентября»: Замглавы департамента горхозяйства рассказал «КП», почему буксует ремонт фасадов в Омске

Многие омичи в начале лета с воодушевлением обсуждали новость о выделении 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти деньги власти пообещали отремонтировать фасады на 159 многоэтажках, которые находятся вдоль гостевого маршрута. Мимо них 7 ноября будут проезжать президенты Токаев и Путин – в Омске пройдет Российско-Казахстанский форум. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В здании омской епархии произошло обрушение
В аварии «Тойота» и «ВАЗ» пострадали четверо
Омская труженица тыла отсудила 260 тысяч за отрезанную трамваем ногу
Эксперты: срок сдачи бульвара Победы, вероятно, будет сорван
В Омске из-за неразберихи в документах отремонтировали ровно полдвора
В Омске до сих пор остаются без тепла 9 домов
Омичей возмутил водитель, припарковавший авто на отремонтированном бульваре Мартынова
В Таре засняли на видео целующихся на улице школьниц
Россети Сибирь стала победителем конкурса «МедиаТЭК»
В Омске горе-водитель, бросивший авто около путей, парализовал движение трамваев
Почему болит спина?
Компания «Омск РТС» получила паспорт готовности к осенне-зимнему сезону
В Омске сирота разгромил квартиру, выданную ему властями
В Омске будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода
Мэрия: В 99% омских домов дали отопление
Под Омском грузовик врезался в поезд на переезде
Ночью под Омском горела свиноферма
Юрлиц, уклоняющихся от заключения договора «на мусор», накажут
Омичка, перед переездом в другой город, набила татуировку с Любочкой
В Омске пьяные работники автомойки угнали машину клиента
Сбежавшему из колонии омичу придется заплатить 107 тысяч за его поиски
Омичи пожаловались на дорогу, которую не заасфальтировали под машиной
Возле дома на омичку напал грабитель с ножницами
В Омске школьник угодил под машину, перебегая дорогу у Телецентра
От позвоночника зависит здоровье человека в целом
Омич убил сына из-за жалоб на несчастное детство
Омичка, поверив в чудесное исцеление внука, отдала мошенникам 80 тысяч
Пьяного омича, матерившегося на пассажиров, высадили из поезда