Мэрия: В 99% омских домов дали отопление

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-04T06:53:38+03:00

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С 25 сентября стартовал отопительный сезон в Омске. В первую очередь батареи подключали в социальных учреждениях: садиках, школах и больницах. Потом уже тепло давали в жилой фонд. По информации городской администрации, сейчас батареи греют в 99% домов Омска. Без отопления на данный момент остается 30 домов, где выявили какие-либо проблемы. Нет тепла и в 4 больницах. С этими вопросами сейчас разбираются власти.

- Процесс включения тепла идет в штатном режиме, никаких масштабных аварий и внеплановых отключений в процессе введения теплоисточников в работу не произошло, - приводит слова начальника Единой аварийно-диспетчерской службы Федора Бледнова пресс-служба омской мэрии.

А вот в Омской области с началом отопительного сезона не все так благостно.Из-за долгов местных котельных без тепла сидят жители нескольких домов в Омском и Марьяновском районах. И пока непонятно, как власти будут решать эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU