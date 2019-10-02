«Ее закопали как животное»: омичка, отсудившая через ЕСПЧ 700 тысяч за похороны дочери с бомжами

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-02T08:16:31+03:00

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Жительница Омска Наталья Гончарук добилась справедливости через Европейский суд по правам человека только через 6 лет после трагедии. Напомним, в далеком 2013 году дочь омички - Кристина покончила с собой. Ее тело полицейские нашли под Фрунзенским мостом и, несмотря на то, что у девушки был с собой паспорт, искать родственников почему-то не стали. Оперативник лишь пришел по адресу прописки 22-летней девушки, где ему никто не открыл дверь, а потом по соцсетям сделал вывод, что у нее нет родственников.

Из-за конфликта с матерью девушка долго не общалась, поэтому женщина начала беспокоиться только спустя некоторое время. Соседи юной омички сообщили матери, что та уехала в другой город. Но сердце матери почувствовало беду и она, взломав замок квартиры, нашла там предсмертную записку дочери. Потом через знакомую в бюро несчастных случаев Наталья узнала, что ее дочь мертва и ее похоронили в общей могиле с неопознанными бомжами.

– Гроб, где она лежала, был такой плохонький, что развалился, едва его стали доставать. Кто будет стараться для бомжа?! Дочь закопали как животное: голую, замотали в какую-то тряпку, – рыдает женщина. – Но, что удивительно, я ее сразу узнала по шрамикам на запястьях. Кристина лежала, как будто только что упала. На коленях и локтях была запекшаяся кровь.

Наталье пришлось пройти через ужасную процедуру эксгумации и перезахоронить свою дочь. А затем она обратилась в российский суд, желая получить компенсацию за страдания и несправедливость. Но в России женщина правды не добилась и обратилась в ЕСПЧ, где пришли к выводу, что ответственные органы должны были сделать все возможное, чтобы сообщить матери о смерти ее дочери. Наталья отсудила у российских властей больше 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU