2019-09-18T14:09:52+03:00
Общество

В Омске будут судить водителя бетономешалки, влетевшего в маршрутку

В аварии погибла молодая студентка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске будут судить водителя бетономешалки, влетевшего в маршруткуВ Омске будут судить водителя бетономешалки, влетевшего в маршруткуФото: vk.com
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Напомним, жуткая авария произошла в апреле этого года. Тогда 63-летний за рулем бетономешалки ехал по улице Заозерная. Его скорость на момент аварии составляла около 64 километров в час и была выше допустимой. Из-за этого водитель не смог быстро отреагировать на пытавшуюся остановиться на обочине маршрутку с пассажирами и врезался в нее.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автобуса – 19-летняя девушка – скончалась в медицинском учреждении. По результатам медицинской экспертизы двоим пассажирам микроавтобуса - женщине 1947 г.р. и молодому человеку 2003 г.р. – причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в полиции.

Погибшая девушка училась в университете, она заканчивала первый курс. Сейчас водителя бетономешалки, по вине которого она погибла, будут судить. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Также, вероятно, ему придется возмещать причиненный ущерб семье погибшей и пострадавшим в аварии омичам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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