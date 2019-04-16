Пассажир омской маршрутки, погибшая в ДТП с бетономешалкой, мечтала работать проводником поезда

Страшная авария случилась накануне в Омске на улице Заозерная. В столкновении маршрутки с бетономешалкой пострадали 9 человек. 19-летнюю Катю спасти не удалось, она получила серьезную травму головы и умерла в больнице.

Переполненный микроавтобус с 20 пассажирами ехал по маршруту 276 «снт Ивушка – поселок Николаевка». Когда маршрутка проехала остановку «14-я Заозерная» кто-то из пассажиров крикнул, что ему нужно было выйти. Водитель, который уже проехал остановку, решил высадить человека на обочине. Об этом «Комсомолке» рассказал очевидец - Илья Жуков (фамилия и имя изменены) ехал в той самой маршрутке на встречу с друзьями.

Удар пришелся маршрутке в заднюю частьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Пассажиры пошли к двери, что-то бурчали, как всегда в таких случаях. Потом раздался очень громкий мат водителя, когда он посмотрел в зеркало заднего вида. Я понял, что будет удар сзади и хотел взяться за стойку, но успел только поднять руку, - поделился с нами Илья Жуков.

За секунду до удара водитель «Форд Транзит» увидел в зеркало, что на него несется бетономешалка. Тяжелая машина влетела в заднюю часть маршрутки, где сидели люди. Микроавтобус от удара откинуло на обочину. Водители не пострадали. А вот 9 пассажиров «Форда» оказались в больнице с различными травмами.

Некоторых пассажиров вытаскивали всем миром

Илья сидел в кабине микроавтобуса, именно поэтому ему удалось одному из первых выбраться из салона. Он вместе с водителем помогал пассажирам выходить из помятой маршрутки.

Пострадавших доставали из маршрутки проезжающие мимоФото: vk.com

- У одной девушки был ушиб ноги, ей икру прижало сидением. Еще одна была беременна, но она ударилась только головой, потому что сидела не со стороны удара. Ей было очень тяжело говорить. Еще одного парня зажало между задними сидениями, скорее всего у него были переломы – кости на колене сместились. Его пришлось вытаскивать всем миром еще до приезда спасателей, - сообщил Илья

Водитель бетономешалки оказался не безучастным к судьбе пострадавших пассажиров. Он выбежал из разбитого автомобиля и кинулся на помощь пострадавшим. Помогали и проезжающие мимо автомобилисты. На место аварии вызвали медиков и спасателей.

- В самом тяжелом состоянии находилась молодая девушка. На нее пришелся весь удар – она сидела сзади во втором ряду от двери. Видимо, сильно ударилась головой. Когда мы подошли, она была уже без сознания. Все боялись ее трогать, хорошо, что скорая приехала через минут пять – рассказал очевидец Илья.

Маршрутку от удара отбросило на обочинуФото: vk.com

«Любила племянников и хотела стать проводником»

Девушкой в тяжелом состоянии оказалась 19-летняя Катя Ежова (фамилия изменена). К моменту приезда врачей она еще была жива, ее экстренно увезли в больницу. Но студентка получила слишком серьезную травму головы. Она умерла вечером того же дня в реанимации.

Катя жила в Усть-Ишиме, но после выпуска из школы переехала в Омск и поступила в университет. «Комсомолке» удалось связаться с сестрой Екатерины. Она до сих пор не верит в случившееся.

- Мы с Катей разговаривали утром перед самой аварией. Я ей сбрасывала фото ее племянников, она их очень любила, интересовалась, как они. У нее большие планы на жизнь... Были... Она активная девушка. Летом, например, собиралась поехать поработать проводником поезда. Уже даже проходила медосмотр, - едва сдерживая слезы, говорит сестра Екатерины.

Сейчас по факту ДТП и смерти пассажира завели уголовное дело. Следователям предстоит разобраться, кто виноват в аварии, в которой помимо Кати пострадали еще 6 человек.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - рассказали в пресс-службе полиции.