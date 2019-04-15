2019-04-15T13:29:33+03:00
Происшествия

В Омске в пассажирскую маршрутку врезалась бетономешалка

7 человек оказались в больнице [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в пассажирскую маршрутку врезалась бетономешалкаВ Омске в пассажирскую маршрутку врезалась бетономешалкаФото: vk.com
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Страшная авария случилась на пересечении улиц Заозерная и 13-я Заозерная в городке Нефтяников около трех часов дня. Маршрутка с пассажирами под номером 276 «снт Ивушка – поселок Николаевка» ехала по Заозерной. Внезапно в нее сзади врезалась бетономешалка марки «Ниссан Дизель», которая также ехала по улице Заозерная в направлении проспекта Мира. От удара маршрутку с пассажирами откинуло на обочину дороги. Очевидцы аварии рассказывают в социальных сетях, что удар был очень сильный - несколько пассажирских кресел вылетели на проезжую часть.

Бетономешалка врезалась в заднюю часть маршрутки Фото: vk.com

Бетономешалка врезалась в заднюю часть маршруткиФото: vk.com

Как рассказали в Госавтоинспекции, в момент аварии в маршрутке находились 20 человек. Из них 7 получили травмы, приехавшие медики увезли их в больницу. Личности пассажиров сейчас устанавливаются.

Кресла из маршрутки вылетели на проезжую часть Фото: vk.com

Кресла из маршрутки вылетели на проезжую частьФото: vk.com

Омичи в социальных сетях поделились фотографиями с места аварии. Видно, что на месте происшествия работают спасатели, медики и инспекторы ГИБДД. Из-за чего произошло ДТП еще предстоит выяснить полицейским. Омичи в социальных сетях во всем винят водителя маршрутки, который проехал остановку, поэтому резко свернул к обочине, чтобы высадить пассажира. Не ожидая резкого маневра от маршрутчика, водитель бетономешалки врезался в микроавтобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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