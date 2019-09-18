Соцсети: в Омске на фасадах уже начал обваливаться уложенный слой штукатурки

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-18T13:41:02+03:00

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В Омске к международному форуму сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в ноябре, полным ходом идет ремонт фасадов домов по гостевому маршруту. Дома решили сделать к приезду двух президентов, на масштабный ремонт выделили больше миллиарда рублей. Только ремонт проходит не так гладко, как хотелось бы – ни один дом в Омске не сдали в срок. Изначально планировалось, что основную часть закончат к 1 сентября, а остальное к 1 октября, однако уже понятно, что к этим срокам фасады не закончат.

Претензии у омичей есть и к качеству работ – в социальных сетях омичи заметили, что на доме по адресу Маркса 87 отваливается только что уложенная штукатурка. По всей видимости, в спешке строители укладывают ее с грубым нарушением технологии. А ведь по контрактам такой ремонт должен простоять минимум пять лет.

Замглавы департамента горхозяйства мэрии Николай Машков оперативно прокомментировать «Комсомолке» ситуацию с домом на Маркса отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU