На видео попало, как омичи воруют в аптеке подушки

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-12T07:40:22+03:00

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Омичи продолжают удивлять пользователей соцсетей странными кражами. Напомним, не так давно местных жителей ловили на краже искусственных цветов, которыми украшали деревья возле выставки «Флора». Потом вандал зачем-то оторвал и забрал рукоять сабли у памятника Городовому. Позже его нашли и сейчас заставляют компенсировать ущерб.

Воришки, которые попали на запись камер наблюдения накануне, оказались более хозяйственными. Молодые люди стащили из витрины аптеки ортопедические подушки. Правда, спать спокойно на них у подозреваемых не получится – их уже разыскивает полиция.

– Вот такие люди, вроде приличные, только как их можно назвать таковыми, просто взяли и украли подушки, – негодует автор поста, размещенного в паблике «ЧП Омск». – Зачем они вам?! Почему за вас должны платить мы?! Как не стыдно! Пока один отвлекал, второй их просто отрезал. Видео у нас есть, и куда надо уже сообщили.

Унес подушки из заведения (05.09.2019).Видео: ЧП Омск vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU