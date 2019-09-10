Место умершего Рината Карымова в Омском горсовете займет Юрий Арчибасов

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-10T08:29:44+03:00

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Избирком Омской области обнародовал результаты выборов, проходивших 8 сентября.

В том числе омичам предложили определить, кто займет освободившиеся места в Омском горсовете и региональном Заксобрании.

Напомним, место в горсовете стало вакантным после скоропостижной смерти депутата Рината Карымова в феврале 2019 года. За мандат боролись пять кандидатов: четыре представителя от политических партий – Анатолий Казак от КПРФ, Лидия Некрасова от ЛДПР, Николай Глухов от «Справедливой России» и Юрий Арчибасов от «Единой России» – и самовыдвиженец Глеб Летягин.

Согласно предварительным данным, на дополнительных выборах в Омский городской Совет победил предприниматель, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», Юрий Арчибасов. За него проголосовали 2 758 избирателей. На втором месте – представитель партии КПРФ Анатолий Казак с результатом 1,6 тысяч голосов.

Фото: omskportal.ru

Место в Законодательном собрании освободилось после того, как одного из парламентариев отправили за решетку. Хабулду Шушубаева признали виновным в растрате в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном получении кредита.

По итогам выборов вакантное место депутата Заксобрания займет выигравшая ранее праймериз «Единой России» председатель Кормиловского райсовета и заместитель генерального директора ООО «Сосновское» Светлана Эверова. За нее проголосовали 9 312 человек.

На втором месте – коммунист Татьяна Куропятник с 8 578 голосами, на третьем – представитель ЛДПР Алексей Клепиков с 1 811 голосами.

ИСТОЧНИК KP.RU