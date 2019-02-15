Скоропостижно скончался депутат Омского горсовета Ринат Карымов
Трагические новости пришли сегодня, 15 февраля, из омской мэрии. Утром там работал депутат горсовета Ринат Карымов, приглашенный на заседание юридической комиссии. Внезапно ему стало плохо, на скорой его увезли в реанимацию.
По предварительным данным, у Рината Карымова диагностировали обширный инфаркт. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, только что стало известно - он скончался. Эту информацию уже подтвердили в горсовете.
- Омский городской совет сообщает о скоропостижной кончине на 48-м году жизни депутата, председателя комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Рината Карымова, - говорится в сообщении. - Депутаты и аппарат городского совета выражают соболезнования родным и близким Рината Рашитовича.
Ринату Карымову было 47 лет. Вся его трудовая биография была связана в основном с юридической деятельностью. В конце 90-х работал помощником депутата Госдумы Сергея Бабурина. В 2017 году избрался в горсовет по 11-му одномандатному округу как выдвиженец «Единой России». Входил в общественное объединение «Оплот», где работал руководителем проекта «Народный юрист», в рамках которого оказывал безвозмездные юридические консультации омичам.
- Ринат Рашитович был товарищем, другом, бойцом, надежным и очень ответственным человеком, искренне переживавшим за свой город, всегда готовым придти на помощь каждому омичу, он пропускал через себя все проблемы людей, - рассказали в общественном объединении «Оплот». - У него было большое сердце, но оно не выдержало всех нагрузок. Он был душой компании, обладал тонким чувством юмора, любил историю и всегда удивлял коллег уникальными знаниями мировой и российской истории, истории юриспруденции и права. Он был галантен с женщинами и всегда подставлял плечо, как настоящий мужчина. Ринат Рашитович обладал горячей самоотдачей на благо людей и родного города, от чего и пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег и товарищей. Он был дипломатичен и умен, любил цитировать фразы из советских фильмов, наизусть знал стихотворения русских классиков. Он останется в наших сердцах честным, светлым человеком и мудрым товарищем…
Коллектив «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Рината Рашитовича.
ИСТОЧНИК KP.RU