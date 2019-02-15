2019-02-15T12:38:25+03:00
Общество

Скоропостижно скончался депутат Омского горсовета Ринат Карымов

Ему стало плохо прямо на работе
Анна МИКУЛА
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Ринату Карымову было 47 лет.Ринату Карымову было 47 лет.Фото: vk.com
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Трагические новости пришли сегодня, 15 февраля, из омской мэрии. Утром там работал депутат горсовета Ринат Карымов, приглашенный на заседание юридической комиссии. Внезапно ему стало плохо, на скорой его увезли в реанимацию.

По предварительным данным, у Рината Карымова диагностировали обширный инфаркт. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, только что стало известно - он скончался. Эту информацию уже подтвердили в горсовете.

- Омский городской совет сообщает о скоропостижной кончине на 48-м году жизни депутата, председателя комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Рината Карымова, - говорится в сообщении. - Депутаты и аппарат городского совета выражают соболезнования родным и близким Рината Рашитовича.

Ринату Карымову было 47 лет. Вся его трудовая биография была связана в основном с юридической деятельностью. В конце 90-х работал помощником депутата Госдумы Сергея Бабурина. В 2017 году избрался в горсовет по 11-му одномандатному округу как выдвиженец «Единой России». Входил в общественное объединение «Оплот», где работал руководителем проекта «Народный юрист», в рамках которого оказывал безвозмездные юридические консультации омичам.

- Ринат Рашитович был товарищем, другом, бойцом, надежным и очень ответственным человеком, искренне переживавшим за свой город, всегда готовым придти на помощь каждому омичу, он пропускал через себя все проблемы людей, - рассказали в общественном объединении «Оплот». - У него было большое сердце, но оно не выдержало всех нагрузок. Он был душой компании, обладал тонким чувством юмора, любил историю и всегда удивлял коллег уникальными знаниями мировой и российской истории, истории юриспруденции и права. Он был галантен с женщинами и всегда подставлял плечо, как настоящий мужчина. Ринат Рашитович обладал горячей самоотдачей на благо людей и родного города, от чего и пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег и товарищей. Он был дипломатичен и умен, любил цитировать фразы из советских фильмов, наизусть знал стихотворения русских классиков. Он останется в наших сердцах честным, светлым человеком и мудрым товарищем…

Коллектив «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Рината Рашитовича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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