Мэрия извинилась за непродуманный проект благоустройства улицы Бударина

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-05T11:30:58+03:00

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Напомним, улицу Бударина в самом центре Омска планировали привести в порядок еще в Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Еще в 2017-м проект реконструкции разработало столичное КБ «Стрелка» при поддержке омского архитектурного бюро «РИМ». Проект представили общественности, которая в целом восприняла его положительно. Однако потом проект, не посоветовавшись с омичами, для которых, по идее, все и делается, заменили на другой.

В мэрии «Комсомолке» объяснили, что московские архитекторы попросили слишком много денег за воплощение своих идей в жизнь, поэтому решили остановиться на гораздо более бюджетном варианте от омского «Архбюро». В архитектурном бюро «РИМ» в свою очередь сообщили, что готовы идти на компромисс и довести до совершенства новый проект.

4 сентября прошел брифинг, на котором заммэра Омска Олег Заремба признал, что горадминистрация допустила ошибку, не обсудив эту важную тему с общественностью.

– Коллег призову на будущее быть осторожнее с формулировками. В любом конфликте всегда есть две стороны, но чиновники, наверное, в меньшей степени имеют право обижаться. Для того чтобы найти истину и существуют переговорные площадки. Я хочу принести извинения от лица администрации за те обвинения, которые прозвучали. Я считаю, что конфликт, который возник, – вина наша. Не возникло бы никакого явления, названного «информационным рэкетом», если бы все встречи были проведены до появления самого предмета спора, – цитирует Олега Заремба сайт «Город55».

По информации «Коммерческих вестей», после семи встреч с активистами найден консенсус – это признают и общественники сами. В частности, все существующие проезды к дворам на улице Ленина и пешеходные переходы сохранятся. Также вместо нестационарного туалета на площади установят более крупный объект с цивилизованным туалетным модулем, изменятся размер и конфигурация центральной цветочной клумбы, чтобы освободить пространство пешеходам. Вдоль улицы Щербанева появится велодорожку, в сквере на берегу Оми переделают пешеходные дорожки, а перечень высаживаемых деревьев пересмотрят.

ИСТОЧНИК KP.RU