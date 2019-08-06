«Мы предлагали снизить стоимость»: Автор проекта реконструкции улицы Бударина, который мэрия заменила, написал открытое письмо

О ситуации вокруг замены проекта реконструкции улицы Бударина мы подробно писали. Власти отказались от концепции московского архбюро «Стрелка» в соавторстве с архитектурным ателье «РИМ», хотя именно она прошла общественные обсуждения среди омичей. Главный аргумент чиновников: слишком затратная реализация проекта москвичей – около 1 миллиарда. Новый проект реконструкции улицы Бударина разработало «Архбюро 91». Однако он вызвал критику и множество вопросов от некоторых общественников. «Комсомолка» дала возможность мэрии высказаться на замечания оппонентов, потому что для нас всегда важны разные точки зрения. Ответы администрации вызвали реакцию и у архитекторов «РИМ», которые тоже попросили дать им слово.

Директор архитектурного ателье «РИМ» Олег Фрейдин написал открытое письмо после последней публикации «Комсомолки» о ситуации вокруг реконструкции улицы Бударина.

1. «Мы выдвигали варианты удешевить проект, но не получили ответ»

– Что имеется в виду, когда речь идет о 1 миллиарде? Концепция разработана не только на улицу Бударина, но и на набережные Оми и Иртыша. Учитывая предложенные в концепции работы, в том числе и по берегоукреплению, возможно, цифры и похожи на реальные, но речь идет территории благоустройства почти в 30 га, – пишет директор архитектурного ателье «РИМ». – О какой финансовой заинтересованности авторов идет речь при предложении проекта городу? Наша работа (ателье «РИМ») проводилась на основании договора с КБ «Стрелка». Единственное, на что мы надеялись, что, приняв концепцию, город положит ее в основу технического задания для тендера. При этом, возможно, понадобились бы наши консультации. Когда звучали заявления о высокой стоимости реализации, мы вместе с КБ «Стрелка» неоднократно предлагали найти решения (очередность строительства, замена дорогих материалов на более экономичные, сокращение границ и т.п.). Но кроме заявлений о невозможности реализации проекта ничего не получали в ответ.

2. «Частные земли были, но в основном полосы под озеленение»

– Границы разработки концепции действительно затрагивали участки частной собственности. Но их согласовали с региональным минстроем и департаментом архитектуры мэрии. Нельзя рядом с благоустроенной территорией оставлять заброшенные пустыри. Мы обсуждали проект с работающими там представителями бизнеса, учитывали их замечания. Это были, как правило, полосы под озеленение по краям участков. Определенная путаница произошла с частью территории на месте снесенного недостроя. По техзаданию, он являлся муниципальным, но буквально перед сдачей проекта оказалось, что он уже частный. Решили не менять концепцию и разобраться с этим на следующей стадии.

3. «Абрикос и туя совсем не сибирские растения»

– До конца проектирования, мы так и не получили от депархитектуры актуальной топографической основы в электронном формате. Работали по довольно старой топосъемке. Но основные пучки инженерных коммуникаций мы видели и сформировали предложения части озеленения улицы в полузаглубленных контейнерах. Это решало задачу защиты от шума и пыли от дороги и сохраняло доступ к подземным коммуникациям. Мы консультировались как с омскими, так и московскими агрономами и дендрологами. Никаких крупномеров в контейнеры высаживать не планировалось. Предлагалась высадка в грунт лип, кленов, ив. А вот абрикос и туя из нового проекта – совсем не сибирские растения.

Подробнее с концепцией архитектурного бюро «Стрелка» можно ознакомиться здесь.

«Комсомолка» готова предоставить ответное слово любой заинтересованной стороне.

ДОСЛОВНО

«Предлагали сделать ярмарку, которая приносила бы городу доход»

Директор архитектурного ателье «РИМ» Олег ФРЕЙДИН:

– Нашим проектом предложено создание общественного с многофункциональным использованием. Один из вариантов летом – организация ярмарочного пространства с объединением площади Бударина и парковки в выходные и праздники. Их проведение позволяет городу получить доход и в дальнейшем направлять его на содержание площадок. Это работает во всем мире. Какого-то несогласия со стороны собственников мы не отмечали. Наоборот, любой бизнесмен понимает: увеличение пешеходного трафика на территории – в его интересах. Основное замечание было по поводу парковочных мест – мы постарались это максимально учесть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мэрии ответили, почему изменили проект реконструкции улицы Бударина

Работы на площади Бударина, которую планировали привести в порядок еще к Чемпионату мира по футболу 2018 года, все-таки начнутся в ближайшее время. Но местные общественники вдруг забили тревогу: проект архитектурного бюро «РИМ» вместе с московским агентством «Стрелка», прошедший общественные слушания, просто заменили другим. При этом неравнодушные омичи уверяют: новый проект, разработанный уже «Архбюро 91», людям вообще не показывали. (Подробнее...)