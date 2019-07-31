В мэрии ответили, почему изменили проект реконструкции улицы Бударина

Работы на площади Бударина, которую планировали привести в порядок еще к Чемпионату мира по футболу 2018 года, все-таки начнутся в ближайшее время. Но местные общественники вдруг забили тревогу: проект архитектурного бюро «РИМ» вместе с московским агентством «Стрелка», прошедший общественные слушания, просто заменили другим. При этом общественники уверяют: новый проект, разработанный уже «Архбюро 91», омичам вообще не показывали, а у архитекторов он вызвал множество вопросов (подробнее см. «Вопрос-ответ»). Претензия некоторых горожан понятна: власть полтора года рассказывала, что им важно мнение жителей о благоустройстве зеленых зон, но на деле меняют планы, даже не спросив.

Ранее власти собирались сделать площадь Бударина в едином архитектурном облике с Любинским проектом. Вот, что обещали столичные проектировщики архитектурного бюро «Стрелка»:

- Улица Бударина станет променадом с тенистыми деревьями – комфортным дублером Любинского проспекта для пешеходов. Улица пройдет через площадь Бударина – новое событийное пространство, вдохновленное системой дворов, существовавшей в этом квартале в начале XX века. В скверах Оми появятся новые деревья и кустарники, а также спуски к воде. Визуально связь усилят смотровые площадки и прочтение склонов Левого берега как зеленого амфитеатра.

Таким увидели обновленную улицу Бударина проекктировщики «Стрелки». Но их планам не суждено сбыться. Фото: архитектурное бюро «Стрелка»

Фото: архитектурное бюро «Стрелка»

Фото: архитектурное бюро «Стрелка»

Но красивым планам сбыться не суждено. От проекта «Стрелки» власти отказались, чем вызвали недовольство архитекторов этого бюро. Они и написали открытое письмо мэру Оксане Фадиной.

- Разрабатывая концепцию, мы провели необходимые и возможные в тот срок (1-3 месяца) обсуждения концепции, переговоры с отдельными собственниками, презентацию финального варианта, а также подготовили ответы на комментарии и замечания, которые нужно было учесть как раз на стадии разработки проектной документации, – негодует представитель архитектурного бюро «РИМ», которое работало в соавторстве со «Стрелкой», Ефим Фрейдин.

В мэрии же пояснили: главная причина отказа от первоначального проекта – финансовая. Остановились на менее затратном варианте, который обойдется в 67 млн рублей. На реализацию проекта «Стрелки» потребовалось бы более 1 млрд рублей. При этом посетовали – проектировщики из архитектурного бюро «РИМ» не учли, что часть этой территории находится в частной собственности, а также сложную систему уже существующих в этом месте подземных коммуникаций. К тому же дальнейшее содержание и эксплуатация территории после такой реконструкции оказались бы непосильными для города.

- За предыдущий проект из бюджета мэрия не платили. Это принципиальный момент, - объясняет директор департамента информационной политики омской мэрии Олеся Потапова. - У авторов была большая финансовая заинтересованность, поэтому они сами нам его предложили (подробнее см. «Компетентно»).

КОМПЕТЕНТНО

«Был выбор – оставлять место в ужасном состоянии или искать компромисс»

Директор департамента информационной политики:

- Обсуждение нового проекта было - если не ошибаюсь, осенью на архитектурном совете. К тому же мы объяснили представителям «РИМа» и «Стрелки», что денег, которые они просят на воплощение проекта, у города нет. Им предложили участвовать в конкурсе на выполнение работ на общих условиях, но они отказались работать за такие деньги. Я понимаю автора проекта: он потратил время и как художник хочет воплощения. У нас был выбор: оставаться с площадью в центре города, которая сейчас находится в ужасающем состоянии, либо искать компромиссный вариант. Им оказался проект, предложенный омским «Архбюро 91».

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Почему убирают остановку? Там нет городских маршрутов»

Общественники нашли схемы, где обозначены будущие работы на улице Бударина по новому проекту. Они уже раскритиковали их по пунктам. Мы озвучили мэрии претензии архитекторов и активистов, и получили на них ответы от мэрии.

1. Почему вырубят 22 дерева и взамен посадят не 1 к 3, как это бывает, а лишь 25 новых деревьев?

- Деревья старые, их бы все равно скоро вырубили, поэтому речи о компенсационных высадках нет, – ответили в горадминистрации.

2. Зачем высаживать туи, которые плохо приживаются в нашем климате, и березы – для многих они аллергены? Не лучше ли ивы, клены и липы?

- Мы учтем пожелания. В первоначальном проекте предлагался нехарактерный вариант озеленения. Крупномеры планировалось высаживать не в грунт, а в горшки. Но есть опасения, что растения не переживут уже первую сибирскую зиму, корни замерзнут. Абрикос, береза, клен, туя, яблоня, - предложенные новым проектом, использовались при благоустройстве других территорий в Омске. Они хорошо растут.

3. Новым проектом, судя по схемам, не решается проблема ливневок. Игнорируются существующие колодцы и не учитываются перепады высот. Территорию затопит.

- Сейчас площадь Бударина после дождей не заливает, ливневки справляются. Существующую систему сохранят, она просто не указана в схемах.

4. Зачем убирают «зебру» к улице Бударина – как добираться от остановки «Дом Туриста» к Любинскому проспекту?

- Пешеходный переход вблизи ул. К. Либкнехта не ликвидируется, работы там проводится не будут, поэтому указывать его в схеме не стали. В данный момент ГИБДД не согласовывает переход в створе тротуара по ул. Бударина. Тем не менее, будем пытаться выполнить его там, провести согласование.

5. Зачем у улицы Бударина столько заборов вдоль улицы Щербанева?

- Ограждение разграничивает муниципальные земельные участки и земельные участки, находящие в частной собственности, а также в целях недопущения несанкционированной парковки на газоне.

6. Зачем убирают остановку на разворотной площадке по Бударина?

- Ни одного городского маршрута общественного транспорта там нет. Разворотной площадкой она не является, - пояснили в мэрии. – Земля в собственности частных лиц, неправомерно используются для парковки автотранспорта. Улица Бударина используется только для остановки областного транспорта. В минстрой направлено письмо о переносе транспортных маршрутов в другие места города.