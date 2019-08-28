Омичка, бросившая двоих малышей в запертой квартире: «Не было денег на обратную дорогу»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-28T10:06:31+03:00

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22-летней Ольге Костроминой уже в ближайшие часы предстоит обстоятельный разговор со следователем. Напомним, молодая женщина взяла с собой 5-летнего сынишку и поехала к родственникам в Горьковское. При этом двоих младших детей – малышей 1,5 и 2 лет – она бросила на попечение 14-летней девочки-подростка и 28-летней знакомой. Чтобы попасть в нехорошую квартиру, аварийной службе пришлось взламывать металлическую дверь. Когда полицейские зашли внутрь, обнаружили пустой холодильник и голодных ребятишек.

– Предварительно, в беседе она пояснила, что не переживала за детей, потому что они находились в квартире со взрослым человеком, – рассказал «Комсомолке» старший следователь СО по Центральному округу города Омска СУ СК по Омской области Ренат Мамедов. – Обратно не могла вернуться, якобы, потому что у нее не было денег на дорогу. Тревогу забили соседские бабушки, которые заметили, что женщина давно не появляется в квартире.

Сейчас по факту случившегося начата проверка. На время разбирательств младших детей женщины поместили в дом малютки.

ИСТОЧНИК KP.RU