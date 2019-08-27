Следственный комитет проверит омичку, оставившую маленьких детей в запертой квартире без еды

ЧП случилось на окраине Омска. Местная жительница забрала старшего пятилетнего сына и поехала в гости в родственникам в Горьковское. При этом в запертой квартире оставила двоих ребятишек 2,5 и 1,5. Присматривать за ними, по данным СУСК, оставила 14-летнюю «няней» и исчезла на несколько суток.

По сведениям же УМВД, все могло бы закончиться печальнее, если бы тревогу не забили соседи неблагополучной семьи. Кроме того, 14-летняя девочка, оставленная присматривать за детьми, еще до этого инцидента оказалась причастной к краже из супермаркета. Так как она три дня не выходила на связь и не появлялась дома, инспектор ПДН начал выяснять, где она находится. В итоге выяснилось, что все это время она была заперта в квартире дома на 24-й Северной.

Чтобы вызволить оставленных в квартире детей, спасателям пришлось вскрывать металлическую дверь. В холодильнике уже почти закончились все продукты – там лежали только вилок капусты и картошка.

Фото: 55.мвд.рф

Региональный Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося.

– Вскрыв металлическую дверь с помощью аварийно-спасательной службы, полиция обнаружила троих детей, оставленных их матерью в квартире на срок свыше двух суток. Состояние детей удовлетворительное, их обследуют врачи, – сообщает пресс-служба регионального СУСК. – Местонахождение матери установлено, в ближайшее время ей предстоит встреча со следователем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На время проведения проверки и установления местонахождения матери малышей они помещены в Дом малютки. Их несовершеннолетняя няня – в социально-реабилитационный центр «Забота».