2019-08-27T17:50:05+03:00
Общество

«Дети все время звали маму»: В Омске кукушка заперла малышей без еды в квартире с незнакомой женщиной и бросила их

Братья, которым 1 и 2 года, чуть не умерли голодной смертью. Мамаше грозит уголовное дело [подробности]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: УМВД по Омской областиФото: УМВД по Омской области
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Едва не закончилась трагедией запутанная история с малышами в Амурском поселке. Сейчас полицейские и следователи разбираются, как дети 1 и 2 лет остались заперты в квартире с незнакомой 28-летней женщиной и 15-летней знакомой их матери. Открыть замок изнутри они не могли. Сама же кукушка, 22-летняя Ольга Костромина (имя и фамилия изменены) бросила мальчишек и пропала на 3 дня. Она уехала в Горьковский район, прихватив с собой старшего 5-летнего сына. За три дня у детей закончились продукты – холодильник в доме был практически пуст, им было нечего есть, а горе-мать не спешила возвращаться. 28-летнюю омичку, оставшуюся запертой с детьми, это сильно, судя по всему, не беспокоило.

Пустой холодильник в квартире Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Пустой холодильник в квартиреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Малыши могли попросту умереть с голодной смертью, если бы не полицейские, которые пришли в эту квартиру за 15-летней девушкой. Подросток некоторое время назад своровала продукты в местном магазине, а силовики вышли на ее след. Вот только, чтобы попасть в квартиру, полицейским пришлось взламывать двери с помощью спасателей.

Служба опеки забрала малышей, как рассказали в полиции, сейчас их жизни ничего не угрожает. Мальчиков отправили в Дом малютки, а их 15-летнюю няню в реабилитационный центр.

Дверь квартиры пришлось взломать Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Дверь квартиры пришлось взломатьФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

«Комсомолке» удалось поговорить с жильцами подъезда, где находится та злополучная квартира. Двери там сейчас сломаны, а внутри находится та самая неизвестная 28-летняя женщина. Она не смогла объяснить, как она оказалась внутри, но соседей это даже не удивило. Они говорят, что в этой квартире был проходной двор. Женщина лишь заявила нам, что охраняет жилплощадь и ждет прихода слесаря, который починит замок. Она таже заявила, что незнакома с матерью малышей.

«Дети все время кричали: «Мама! Мама!»

- Я накануне слышала крики детей, которые звали «Мама! Мама!». Я толком и не знаю, кто там живет. Туда люди толпами ходят – настоящий проходной двор. Они орут, включают музыку, пьют, - рассказала соседка. - Несколько раз видела, как на балконе стояли несколько мужчин под наркотиками. И все это на глазах у детей! Один раз они на прохожих с балкона справляли нужду.

На балконе квартиры на 2 этаже постоянно стояли пьяные люди Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

На балконе квартиры на 2 этаже постоянно стояли пьяные людиФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

На жильцов нехорошей квартиры жаловались уже неоднократно. Местные на общедомовом собрании почти каждую неделю решали, как воздействовать на буйных соседей. Несколько раз приезжали полицейские, но это не действовало, и ежедневные гулянки продолжались. Почтовый ящик горе-матери буквально ломится от предупреждений о соблюдении тишины в ночное время. Однако эти не сильно воздействует на женщину и ее многочисленных гостей.

Такими уведомлениями заален почтовый ящик женщины Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Такими уведомлениями заален почтовый ящик женщиныФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

- Никто даже собственников квартиры найти не может, там такой бардак! Ольга с детьми живет тут несколько месяцев, так мне кажется здесь уже половина Омска побывала. Ей же плевать на детей! К ним много наркоманов и пьяных ходит. Детей мне жалко, с младенчества такое видеть, - признается другая жительница дома.

«Надеемся, что отец заберет деток, он порядочный и гордится ими»

Молодая мама нигде не работала и перебивалась случайными заработками. «Комсомолке» удалось выяснить, что недавно Ольга устроилась работать в супермаркет продавцом. Однако проработала она там всего лишь день – больше коллеги ее не видели.

- Она устроилась к нам на работу, с виду приличный человек. Отработала смену, ее в конце дня встретил парень. Но на следующий день она не вышла. Мы пытались с ней связаться, но она не отвечает. За прогулы ее уже уволили, - рассказали коллеги Ольги из супермаркета.

Они же говорят, что знают ее бывшего мужа и отца троих мальчишек. Он тоже работает в торговле.

- Надеемся, что ее бывший муж все-таки заберет детей, жалко их. Он порядочный, работает, всегда рассказывает про детей и очень гордится ими, - с улыбкой рассказали продавцы.

Детей уводят органы опеки Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Детей уводят органы опекиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Тем временем, Ольгу уже нашли в Горьковском районе и доставили в Омск для допроса. В следственном комитете рассказали, что сейчас проводят проверку. На мать-кукушку могут завести уголовное дело за оставление детей в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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