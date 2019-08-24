В Омске нашли мужчину, сломавшего памятник Городовому

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-24T10:27:26+03:00

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Напомним, накануне в социальных сетях появилось видео, на котором компания неизвестных людей подошла к памятнику Городовому на Любинском проспекте - молодые люди фотографировались, а один из них решил прихватить ручку от сабли себе на память и оторвал ее. Владелец памятника, предприниматель Сергей Жериков, уже оценил ущерб в 300 тысяч рублей, именно во столько обойдется ремонт.

Спустя некоторое время омичи нашли украденную ручку от сабли в парке Победы. По всей видимости, омичу, укравшему ее, стало стыдно и он попросту выбросил ненужный предмет. Однако поисками вандала уже занялась полиция.

Благодаря широкой огласке, родственники омича, узнали его на записи с камеры видеонаблюдения и сообщили стражам порядка. 26-летнего омича уже доставили в отделение полиции, он полностью признал свою вину.

- Он пояснил, что накануне гулял с другом и его знакомой. Перед этим двое молодых людей употребили крепкие алкогольные напитки. Именно состояние алкогольного опьянения, по словам задержанного, и стало причиной необдуманного поступка. Однако позднее мужчина раскаялся в содеянном, - рассказали в полиции.

Сейчас стражи порядка проводят проверку, по всей видимости, омича ждет наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/727626" frameborder="0"></iframe> В Омске сломали памятник Городовому.

ИСТОЧНИК KP.RU