2019-08-23T14:36:07+03:00
Общество

В Омске нашли ручку сабли, отломанную хулиганами у скульптуры Городового

Прохожие якобы обнаружили пропавшую деталь памятника в парке Победы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В Омске продолжается нелепая история с варварски сломанным памятником Городовому, установленным на Любинском проспекте. Напомним, трое хулиганов оторвали к скульптуры деталь – ручку от сабли. Зачем они ее похитили, остается только гадать.

Впрочем, не учли вандалы элементарной вещи – в исторической части города буквально каждый метр утыкан камерами видеонаблюдения. В объектив одной из них любители приключений на свою голову как раз и попали.

Владелец скульптуры уже отвез видео с их похождениями в полицию и написал заявление. Ущерб он оценил в 300 тысяч рублей.

И вот украденную часть скульптуры якобы случайно нашли прохожие в парке Победы на Левом берегу. Вполне возможно, что увидев, какую огласку получил их «подвиг», хулиганы специально подкинули ее туда.

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Не поддающийся логическому объяснению инцидент произошел накануне на Любинском проспекте. 22 августа, примерно в 17.20 компания прогуливавшихся там молодых людей – двое мужчин и девушка – сломали памятник Городовому. Происшествие попало на камеру наблюдения, установленную на здании рядом со скульптурой. Запись уже изучают правоохранители. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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